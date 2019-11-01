«Похитил 164 миллиона рублей и пропал»: В КБР арестован злоумышленник, скрывавшийся несколько лет за рубежом
Предприимчивый мужчина в 2011 году вместе с другими злоумышленниками обманным путем похитил кредитные деньги одного из банков Кабардино-Балкарии. По данным пресс-службы республиканского МВД, мошенники похитили 164 316 000 рублей.
Мужчина все это время находился в международном розыске. Против него возбудили уголовные дела по статьям: «Мошенничество» и «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонение от дачи показаний либо к неправильному переводу».
Выяснилось, что злоумышленник скрывался от правоохранителей на территории Турецкой республики. Наконец 25 октября подозреваемый авиарейсом прибыл в Россию, где его задержали оперативники.
Сейчас злоумышленник арестован, следователи продолжают собирать необходимые доказательства.
ИСТОЧНИК KP.RU