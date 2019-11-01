Собачьи гонки в упряжках пройдут в Ставрополе

СЕГОДНЯ 11:34 2019-11-01T11:35:00+03:00

Соревноваться участники будут в урочище Корыта

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В Ставрополе ко Дню народного единства пройдут гонки на собачьих упряжках «Южный Крест-2019». Соревнования стартуют 2 ноября и продолжатся еще и 3 числа.

Ожидается приезд гонщиков со своими верными друзьями из городов края и со всей страны. Понаблюдать за гонками и поболеть за участников можно будет по адресу: улица Космонавтов, 100 (урочище «Корыта»).

Об этом сообщают городские власти. За подробностями следует обращаться по телефону: 8-928-225-16-45.

ИСТОЧНИК KP.RU