Сирота и инвалид не может получить квартиру на Ставрополье

СЕГОДНЯ 11:50 2019-11-01T11:50:16+03:00

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На Ставрополье следственный комитет проводит проверку после публикаций о сироте и инвалиде, которому не выдают жилье. В СМИ писали, что частично парализованный человек из детдома, несмотря на решение суда, не может получить собственные квадратные метры от государства.

После проверки будет дана уголовно-правовая оценка действий власти, сообщили в Следственном управлении СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU