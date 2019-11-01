Сирота и инвалид не может получить квартиру на Ставрополье
Хотя соответствующее решение вынес суд
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На Ставрополье следственный комитет проводит проверку после публикаций о сироте и инвалиде, которому не выдают жилье. В СМИ писали, что частично парализованный человек из детдома, несмотря на решение суда, не может получить собственные квадратные метры от государства.
После проверки будет дана уголовно-правовая оценка действий власти, сообщили в Следственном управлении СКР по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU