2019-11-01T12:10:59+03:00
Происшествия

Экстренное предупреждение: сильнейший снегопад завалит Ставрополье в ближайшие часы

В МЧС предупреждают о ЧП, связанных с непогодой
Евгений ФАДЕЕВ
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Сильнейший снегопад ожидается на СтавропольеСильнейший снегопад ожидается на СтавропольеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Экстренное предупреждение о сильнейших снегопадах на Ставрополье распространяет пресс-служба краевого МЧС. Некоторые области края уже засыпает, в некоторых снегопады начнутся в ближайшие 3 часа.

— Осадки продолжатся до конца суток 1 ноября и ночью 2 числа. Источник возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий — сильнейший снегопад, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Особенно высок риск чрезвычайных происшествий на юге края. Это Кочубеевский, Минераловодский, Георгиевский, Андроповский, Александровский, Новоселицкий, Буденновский, Нефтекумский, Советский, Степновский, Предгорный, Кировский, Курский муниципальные округа.

— Жителям края рекомендуется соблюдать осторожность, находясь на улице, помнить о вероятности обрыва линий электропередач и падения деревьев. Чтобы не попасть в экстренную ситуацию, соблюдайте дистанцию от опасных участков. Водителям не рекомендуется выезжать из дома. В крайнем случае — быть предельно осторожными и аккуратными при вождении, — рекомендуют ставропольцам в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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