2019-11-01T12:30:47+03:00
Экономика

30 млрд рублей готовят влить в здравоохранение Ставрополья

Прежде всего власти займутся развитием медицины в селах
Полина ШАПОШНИКОВА
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Больше 30 млрд рублей в Ставропольском крае направят на здравоохрание в следующем году. Это на 10% больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба губернатора края.

В январе будет завершена разработка региональной программы развития первичного звена здравоохранения.

И в первую очередь внимание уделят сельским поселениям. Будут созданы фельдшерско-акушерские пункты. По словам губернатора регина Владимира Владимирова, за три года в крае планируется построить около 40 ФАП.

За последние несколько лет на здравоохранение в крае направляется по 800 млн рублей из бюджета края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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