2019-11-01T12:39:55+03:00
Общество

Погода на ноябрьские праздники в Ставропольском крае

Мокрый снег в субботу и тишина в воскресенье
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Первые выходные ноября на Ставрополье принесут снег. Уже в пятницу в южной части края пойдет мокрый снег при температуре +1...+6. В субботу 2 ноября дневная температура опустится до ноля, и без передышки будет валить снег. Также скорость ветра в этот день будет достигать 12 метров в секунду. На следующий день 3 ноября немного потеплеет — до +3...+8, осадки наконец прекратятся.

В краевом центре в субботу и воскресенье существенных осадков не ожидается. Температура за окном будет держаться на уровне +1...+4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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