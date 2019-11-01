«Сгорели заживо»: Двое детей погибли в пожаре в дагестанском селе
Инцидент произошел 1 ноября в селе Камилюх Бабаюртовского района. В частном доме, где проживала многодетная семья, произошел пожар. Жилое строение полностью сгорело. Не удалось спастись и двум детям: шестилетнего ребенка и четырехлетнего малыша.
Они сгорели в пожаре, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. Мать погибших, а также восьмилетний мальчик с ожогами доставлены в реанимацию. На месте происшествия работают следователи.
По данным пресс-службы республиканского МВД, с наступлением холодов население начинает активно использовать обогревательные приборы.
Сгорели заживо : Двое детей погибли в пожаре в дагестанском селе.
Это нередко влечет за собой несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, газового оборудования, электроприборов и неизменно приводит к увеличению числа пожаров в жилом секторе.
ИСТОЧНИК KP.RU