СЕГОДНЯ 14:35 2019-11-01T14:35:01+03:00

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Инцидент произошел 1 ноября в селе Камилюх Бабаюртовского района. В частном доме, где проживала многодетная семья, произошел пожар. Жилое строение полностью сгорело. Не удалось спастись и двум детям: шестилетнего ребенка и четырехлетнего малыша.

Они сгорели в пожаре, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. Мать погибших, а также восьмилетний мальчик с ожогами доставлены в реанимацию. На месте происшествия работают следователи.

По данным пресс-службы республиканского МВД, с наступлением холодов население начинает активно использовать обогревательные приборы.

Сгорели заживо : Двое детей погибли в пожаре в дагестанском селе.

Это нередко влечет за собой несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, газового оборудования, электроприборов и неизменно приводит к увеличению числа пожаров в жилом секторе.

ИСТОЧНИК KP.RU