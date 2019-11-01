2019-11-01T14:41:28+03:00
Звезды

В Ставрополе готовятся к Многонациональному шествию

На площади Ленина разместятся 13 подворий
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Многонациональное шествие запланировано в Ставрополе на День народного единства. Представители различных диаспор объединятся в полдень на площади Ленина. От делегации Ставропольского окружного казачьего общества на площадь выдут 300 казаков.

Кстати, горожане смогут побывать на каждом из 13 национальных подворий, которые будут удивлять колоритом через песни танцы, костюмы и кухню. Длинный ряд выстроится из 13 национальных подворий, на площади напротив «Дома книги» и библиотеки имени Лермонтова, уточняет «Ставропольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Извлекли труп из покореженной машины: в Ставрополе столкнулись два внедорожника
25 международных браков заключат на Ставрополье
«Сгорели заживо»: Двое детей погибли в пожаре в дагестанском селе
Экс-полпред губернатора Ставрополья Андрей Уткин осужден на 4 года за мошенничество
«Это, кстати, мой первый гол»: Глушаков прокомментировал забитые мячи «Луч-Энергии»
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт»
Погода на ноябрьские праздники в Ставропольском крае
30 млрд рублей готовят влить в здравоохранение Ставрополья
Экстренное предупреждение: сильнейший снегопад завалит Ставрополье в ближайшие часы
Сирота и инвалид не может получить квартиру на Ставрополье
Собачьи гонки в упряжках пройдут в Ставрополе
«Похитил 164 миллиона рублей и пропал»: В КБР арестован злоумышленник, скрывавшийся несколько лет за рубежом
20-сантиметровый слой снега убирают с дорог Ессентуков
В Ессентуках круглосуточно ликвидируют последствия снегопада
«Кости сожжённых людей, зубы умерших детей, статуя богини Тушоли»: в горах Чечни обнаружены уникальные находки