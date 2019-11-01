В Ставрополе готовятся к Многонациональному шествию

СЕГОДНЯ 14:41 2019-11-01T14:41:28+03:00

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Многонациональное шествие запланировано в Ставрополе на День народного единства. Представители различных диаспор объединятся в полдень на площади Ленина. От делегации Ставропольского окружного казачьего общества на площадь выдут 300 казаков.

Кстати, горожане смогут побывать на каждом из 13 национальных подворий, которые будут удивлять колоритом через песни танцы, костюмы и кухню. Длинный ряд выстроится из 13 национальных подворий, на площади напротив «Дома книги» и библиотеки имени Лермонтова, уточняет «Ставропольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU