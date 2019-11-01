2019-11-01T15:00:57+03:00
Общество

25 международных браков заключат на Ставрополье

25 пар не считают препятствием для любви различность культур
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье в канун Дня народного единства заключат 25 международных браков, сообщает управление ЗАГС.

Свадьбы, в которых объединятся две национальности, состоятся в Ставрополе, Пятигорске, Минераловодском округе и Шпаковском районе.

Всего в эти выходные в регионе соединят себя узами 170 пар.

В ЗАГСе поясняют, что в это же время поздравят тех, кто своим примером показывает, что крепкий брак на долгие годы — отнюдь не миф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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