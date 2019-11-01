Ставрополье обогнало Кубань и Дон по качеству региональных дорог

СЕГОДНЯ 15:38 2019-11-01T15:38:31+03:00

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Всем требованиям качества отвечают три четверти ставропольских дорог регионального значения (74,9%). Росстат отдал за это региону почетное третье место, поставив выше только дороги в Москве (97%) и Ханты-Мансийском автономном округе (84,5%).

Зато например у соседнего Краснодарского края доля соответствующих нормативным требованиям дорог уже 68,5%, в Ростовской области - 52,2%.

Объяснить такую разницу можно тем, что в 2019 году в два раза увеличился объем финансирования дорожного фонда, достигнув 11 млрд рублей. А при реконструкции используются современные технологии.

За пять лет в регионе обновили покрытие на 3,2 тыс. км региональных и муниципальных дорог, постелили заново 314 км. А капремонта дождались 150 км дорог.

Власти Ставрополья собираются довести уровень качества муниципальных дорог до уровня региональных.

ИСТОЧНИК KP.RU