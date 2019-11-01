2019-11-01T16:23:44+03:00
Общество

Почти 2 миллиона рублей перевела мошенникам пенсионерка из Северной Осетии

Женщина занимала деньги, брала кредиты, вкладывала отложенные
Ася АСРЯН
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жительница Владикавказа брала кредит, занимала у знакомых, в итоге перевела мошенникам почти два миллиона рублейжительница Владикавказа брала кредит, занимала у знакомых, в итоге перевела мошенникам почти два миллиона рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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61-летняя жительница Владикавказа перевела 1 миллион 800 тысяч рублей мошенникам, которые пообещали ей 35 тысяч долларов. Об этом информирует пресс-служба МВД по республике.

По словам пенсионерки, еще в 2015 году, пройдя обучение в филиале брокерской фирмы во Владикавказе, женщина занималась торгами на фондовой бирже. При этом она вложила туда определенную сумму. Но удача редко оказывалась на стороне пенсионерки и после проигрышей она «завязала с этим делом».

А этим летом женщине позвонили неизвестные и сообщили, что за проигранные деньги ей полагается компенсация в размере 35 тысяч долларов, которые якобы находятся на счету в Мальтийском банке.

Чтобы их получить нужно, оплатить налог, только после этого пенсионерка станет резидентом этого государства.

Каждый раз возникали новые причины для расходов. Так, жительница Владикавказа брала кредит, занимала у знакомых, в итоге перевела мошенникам почти два миллиона рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас оперативники ищут злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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