Почти 2 миллиона рублей перевела мошенникам пенсионерка из Северной Осетии
61-летняя жительница Владикавказа перевела 1 миллион 800 тысяч рублей мошенникам, которые пообещали ей 35 тысяч долларов. Об этом информирует пресс-служба МВД по республике.
По словам пенсионерки, еще в 2015 году, пройдя обучение в филиале брокерской фирмы во Владикавказе, женщина занималась торгами на фондовой бирже. При этом она вложила туда определенную сумму. Но удача редко оказывалась на стороне пенсионерки и после проигрышей она «завязала с этим делом».
А этим летом женщине позвонили неизвестные и сообщили, что за проигранные деньги ей полагается компенсация в размере 35 тысяч долларов, которые якобы находятся на счету в Мальтийском банке.
Чтобы их получить нужно, оплатить налог, только после этого пенсионерка станет резидентом этого государства.
Каждый раз возникали новые причины для расходов. Так, жительница Владикавказа брала кредит, занимала у знакомых, в итоге перевела мошенникам почти два миллиона рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас оперативники ищут злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU