В Ессентуках за день вывезли тридцать «КамАЗов» снега

СЕГОДНЯ 19:36 2019-11-01T19:36:26+03:00

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Осенний снегопад идет в городе-курорте вторые сутки. На ликвидацию последствий стихии вышла вся коммунальная техника и бригады уборщиков. В первую очередь, снегоуборочные машины проходят магистральные линии, дороги, где ходит общественный транспорт. Не смотря на усилия коммунальщиков, снежный покров увеличивается и достигает 30 сантиметров. В течение дня снегоуборочная техника очистила улицы Пушкина, Маркова, Энгельса, Буачидзе, Шевченко, Гаевского от Первомайской до моста через Подкумок, Фрунзе, Луначарского и еще порядка 10 улиц. Расчистку тротуаров ведут бригады дворников, которые также работают в круглосуточном режиме. Такой график работы для ессентукского ЖКХ сохранится до окончания снегопада.