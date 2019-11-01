2019-11-01T19:36:26+03:00
Происшествия

В Ессентуках за день вывезли тридцать «КамАЗов» снега

Снегопад продолжается вторые сутки
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации ЕссентуковФото: пресс-служба администрации Ессентуков
Изменить размер текста:

Осенний снегопад идет в городе-курорте вторые сутки. На ликвидацию последствий стихии вышла вся коммунальная техника и бригады уборщиков. В первую очередь, снегоуборочные машины проходят магистральные линии, дороги, где ходит общественный транспорт. Не смотря на усилия коммунальщиков, снежный покров увеличивается и достигает 30 сантиметров. В течение дня снегоуборочная техника очистила улицы Пушкина, Маркова, Энгельса, Буачидзе, Шевченко, Гаевского от Первомайской до моста через Подкумок, Фрунзе, Луначарского и еще порядка 10 улиц. Расчистку тротуаров ведут бригады дворников, которые также работают в круглосуточном режиме. Такой график работы для ессентукского ЖКХ сохранится до окончания снегопада.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления в кафе
Видео: "Руки-Базуки" сбили дагестанские мажоры на машине
"Не женщины, а путаны": Сотня дагестанок чуть не разорвала звездного певца после концерта
Почти 2 миллиона рублей перевела мошенникам пенсионерка из Северной Осетии
Ставрополец повредил машину водителя, подрезавшего его на дороге
Ставрополье обогнало Кубань и Дон по качеству региональных дорог
Извлекли труп из покореженной машины: в Ставрополе столкнулись два внедорожника
25 международных браков заключат на Ставрополье
В Ставрополе готовятся к Многонациональному шествию
«Сгорели заживо»: Двое детей погибли в пожаре в дагестанском селе
Экс-полпред губернатора Ставрополья Андрей Уткин осужден на 4 года за мошенничество
«Это, кстати, мой первый гол»: Глушаков прокомментировал забитые мячи «Луч-Энергии»
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт»
Погода на ноябрьские праздники в Ставропольском крае
30 млрд рублей готовят влить в здравоохранение Ставрополья
Экстренное предупреждение: сильнейший снегопад завалит Ставрополье в ближайшие часы
Сирота и инвалид не может получить квартиру на Ставрополье
Собачьи гонки в упряжках пройдут в Ставрополе
«Похитил 164 миллиона рублей и пропал»: В КБР арестован злоумышленник, скрывавшийся несколько лет за рубежом
20-сантиметровый слой снега убирают с дорог Ессентуков
В Ессентуках круглосуточно ликвидируют последствия снегопада
«Кости сожжённых людей, зубы умерших детей, статуя богини Тушоли»: в горах Чечни обнаружены уникальные находки