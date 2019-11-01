В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления в кафе

СЕГОДНЯ 19:58 2019-11-01T19:58:15+03:00

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В Дагестане начнется следствие по делу о массовом отравлении в гмахачкалинском кафе, которое произошло в июне. Уголовное дело возбуждено, передает пресс-служба Прокуратуры Ленинского района столицы республики.

- Прокуратура Ленинского района города Махачкалы добилась возбуждения уголовного дела [о пищевом отравлении 8 граждан в кафе]. По результатам дополнительной проверки по указанному факту 18 октября 2019 года районным следственным отделом по Махачкале возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ, - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что было отменено прошлое решение, по которому в возбуждении уголовного дела по этому факту отказали. Расследование возобновили, а его ход контролирует районный отдел Прокуратуры Дагестана.

ИСТОЧНИК KP.RU