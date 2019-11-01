Видео: "Руки-Базуки" сбили дагестанские мажоры на машине

СЕГОДНЯ 19:57 2019-11-01T19:57:16+03:00

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Известного блогера Кирилла Терешина, более известного по "рукам-базукам", сбила машина. Инцидент произошел в четверг в Москве, рассказал сам фрик в своем аккаунте в Instagram.

"Синтоловый качок" мирно шел по парковке, пока его не сбили дагестанцы на черном BMW. Не известно, насколько сильным оказался удар, но Терешин стал возмущаться:

Авария с участием "Рук-Базук" и дагестанских мажоров.

- Вы что, черти! Я сейчас вам пропишу свою фирменную двоечку.

На такой выпад дагестанцы не могли не ответить. Они одновременно ударили фрика по лицу, после чего блогер успокоился.

ИСТОЧНИК KP.RU