Видео: "Руки-Базуки" сбили дагестанские мажоры на машине
Известного блогера Кирилла Терешина, более известного по "рукам-базукам", сбила машина. Инцидент произошел в четверг в Москве, рассказал сам фрик в своем аккаунте в Instagram.
"Синтоловый качок" мирно шел по парковке, пока его не сбили дагестанцы на черном BMW. Не известно, насколько сильным оказался удар, но Терешин стал возмущаться:
Авария с участием "Рук-Базук" и дагестанских мажоров.
- Вы что, черти! Я сейчас вам пропишу свою фирменную двоечку.
На такой выпад дагестанцы не могли не ответить. Они одновременно ударили фрика по лицу, после чего блогер успокоился.
ИСТОЧНИК KP.RU
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