2019-11-01T19:57:16+03:00
Общество

Видео: "Руки-Базуки" сбили дагестанские мажоры на машине

За возражения Кириллу Терешину прилетела пара затрещин
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
"Руки-Базуки" сбили дагестанские мажоры на машине"Руки-Базуки" сбили дагестанские мажоры на машинеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Известного блогера Кирилла Терешина, более известного по "рукам-базукам", сбила машина. Инцидент произошел в четверг в Москве, рассказал сам фрик в своем аккаунте в Instagram.

"Синтоловый качок" мирно шел по парковке, пока его не сбили дагестанцы на черном BMW. Не известно, насколько сильным оказался удар, но Терешин стал возмущаться:

Авария с участием "Рук-Базук" и дагестанских мажоров.

- Вы что, черти! Я сейчас вам пропишу свою фирменную двоечку.

На такой выпад дагестанцы не могли не ответить. Они одновременно ударили фрика по лицу, после чего блогер успокоился.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кирилл «Руки-базуки» Терешин, синтоловый качок из Пятигорска: Досье KP.RU»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления в кафе
В Ессентуках за день вывезли тридцать «КамАЗов» снега
"Не женщины, а путаны": Сотня дагестанок чуть не разорвала звездного певца после концерта
Почти 2 миллиона рублей перевела мошенникам пенсионерка из Северной Осетии
Ставрополец повредил машину водителя, подрезавшего его на дороге
Ставрополье обогнало Кубань и Дон по качеству региональных дорог
Извлекли труп из покореженной машины: в Ставрополе столкнулись два внедорожника
25 международных браков заключат на Ставрополье
В Ставрополе готовятся к Многонациональному шествию
«Сгорели заживо»: Двое детей погибли в пожаре в дагестанском селе
Экс-полпред губернатора Ставрополья Андрей Уткин осужден на 4 года за мошенничество
«Это, кстати, мой первый гол»: Глушаков прокомментировал забитые мячи «Луч-Энергии»
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт»
Погода на ноябрьские праздники в Ставропольском крае
30 млрд рублей готовят влить в здравоохранение Ставрополья
Экстренное предупреждение: сильнейший снегопад завалит Ставрополье в ближайшие часы
Сирота и инвалид не может получить квартиру на Ставрополье
Собачьи гонки в упряжках пройдут в Ставрополе
«Похитил 164 миллиона рублей и пропал»: В КБР арестован злоумышленник, скрывавшийся несколько лет за рубежом
20-сантиметровый слой снега убирают с дорог Ессентуков
В Ессентуках круглосуточно ликвидируют последствия снегопада
«Кости сожжённых людей, зубы умерших детей, статуя богини Тушоли»: в горах Чечни обнаружены уникальные находки