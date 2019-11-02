СЕГОДНЯ 09:55 2019-11-02T09:55:36+03:00

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Скандальный мэр Грозного Ислам Кадыров явился по повестке в республиканский Следственный комитет РФ. Там чиновника допрашивали три часа, сообщает ЧГТРК «Грозный».

Однако, Ислам Кадыров отказался давать комментарии после окончания допроса. Следователь, который проводит проверку по его делу, также отказался от разъяснений о ходе процесса.

Напомним, Ислам Кадыров стал героем скандального видеоролика, снятого во время его правления Грозным.

На кадрах видно, что молодой чиновник не гнушался применять к задержанным, ради благого дела, физическую расправу. Так, камера зафиксировала, как он бьет женщину электрошокером, пытаясь получить от нее признательные показания по делу о мошенничестве.

Видео: Бывшего мэра Грозного, пытавшего женщин, три часа допрашивали в Следственном комитете.

Общий хронометраж записей, подтверждающих психологическое и физическое давление на местных жителей, 8 часов. Также сообщается, что Ислам Кадыров является троюродным племянником главы республики.

ИСТОЧНИК KP.RU