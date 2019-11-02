СЕГОДНЯ 14:12 2019-11-02T14:12:30+03:00

Комментаторы оценили сюрреалистические бабочки и цветы на плече ставропольчанки [видео]

Изменить размер текста: A A

В одном из городских пабликов появился ролик косплея. Так, молодой ставропольчанке удалось воспроизвести на себе рисунки с неоновой «девушки в цветах». Напомним, что это знаменитое граффити находится между стадионом Динами и Центральным парком.

Творение ставропольской художницы понравилось местным пользователям сети. Креативная ставропольчанка воспроизвела на лице и плече любительницы боди-арта сюрреалистические цветы и бабочки, скопированные с оригинала.

Ставропольцы в восторге : Знаменитое неоновое граффити ожило на теле девушки.

После просмотра короткого ролика некоторые ставропольские девушки изъявили желание выступить в роли модели и провести похожую съемку.

ИСТОЧНИК KP.RU