«Ставропольцы в восторге»: Знаменитое неоновое граффити ожило на теле девушки
В одном из городских пабликов появился ролик косплея. Так, молодой ставропольчанке удалось воспроизвести на себе рисунки с неоновой «девушки в цветах». Напомним, что это знаменитое граффити находится между стадионом Динами и Центральным парком.
Творение ставропольской художницы понравилось местным пользователям сети. Креативная ставропольчанка воспроизвела на лице и плече любительницы боди-арта сюрреалистические цветы и бабочки, скопированные с оригинала.
Ставропольцы в восторге : Знаменитое неоновое граффити ожило на теле девушки.
После просмотра короткого ролика некоторые ставропольские девушки изъявили желание выступить в роли модели и провести похожую съемку.
ИСТОЧНИК KP.RU