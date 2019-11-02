«Махачкала тонет»: Улицы дагестанской столицы парализованы из-за ливней
Дагестанская столица сегодня напоминает итальянскую Венецию. Сильные дожди затопили улицы Махачкалы, люди в резиновых сапогах еле передвигаются по огромным лужам.
Тем временем водители вынуждены бросать автомобили и вброд передвигаться по затопленным улицам.
Затопленные улицы Махачкалы.
Накануне в городе прошли обильные дожди, а ливневые канализации не справились с потоком воды.
Махачкала тонет : Улицы дагестанской столицы парализованы из-за ливней.
И пока в комментариях одни горожане жалуются на «неэффективные ливневки», другие советуют не возмущаться, а молиться.
- Всем махачкалинцам круглосуточно надо молиться,чтобы не было дождя. Чтобы не выпал снег, не ударил мороз, в противном случае, мало не покажется, - комментирует под постом местный житель.
ИСТОЧНИК KP.RU