СЕГОДНЯ 15:16 2019-11-02T16:08:26+03:00

Водители вынуждены бросать свои машины и передвигаться вброд по затопленным улицам

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Дагестанская столица сегодня напоминает итальянскую Венецию. Сильные дожди затопили улицы Махачкалы, люди в резиновых сапогах еле передвигаются по огромным лужам.

Тем временем водители вынуждены бросать автомобили и вброд передвигаться по затопленным улицам.

Затопленные улицы Махачкалы.

Накануне в городе прошли обильные дожди, а ливневые канализации не справились с потоком воды.

Махачкала тонет : Улицы дагестанской столицы парализованы из-за ливней.

И пока в комментариях одни горожане жалуются на «неэффективные ливневки», другие советуют не возмущаться, а молиться.

- Всем махачкалинцам круглосуточно надо молиться,чтобы не было дождя. Чтобы не выпал снег, не ударил мороз, в противном случае, мало не покажется, - комментирует под постом местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU