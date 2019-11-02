Убит глава центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии
Инцидент произошёл сегодня, 2 ноября, около 18:00, на улице Академика Анохина в Москве. Неизвестные застрелили главу центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Сообщается, что вместе с ним погиб еще один человек. Сейчас правоохранители ищут подозреваемого в убийстве.
Этой зимой на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Когда мужчина возвращался из Чечни в Ингушетию, его иномарку обстреляли из автоматов. Сам Ибрагим тогда не пострадал, однако, ранения получили полицейские, которые находились с ним в одной машине.
Пока неизвестно, связано ли убийство со служебной деятельностью Эльджаркиева, или это был спонтанный конфликт.
ИСТОЧНИК KP.RU