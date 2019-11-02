Убит глава центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии

СЕГОДНЯ 20:20 2019-11-02T20:20:21+03:00

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Инцидент произошёл сегодня, 2 ноября, около 18:00, на улице Академика Анохина в Москве. Неизвестные застрелили главу центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Сообщается, что вместе с ним погиб еще один человек. Сейчас правоохранители ищут подозреваемого в убийстве.

Этой зимой на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Когда мужчина возвращался из Чечни в Ингушетию, его иномарку обстреляли из автоматов. Сам Ибрагим тогда не пострадал, однако, ранения получили полицейские, которые находились с ним в одной машине.

Пока неизвестно, связано ли убийство со служебной деятельностью Эльджаркиева, или это был спонтанный конфликт.

ИСТОЧНИК KP.RU