2019-11-03T10:38:28+03:00
Происшествия

Серьёзный пожар произошёл в Ставрополе

Жителей многоэтажки эвакуировали, никто не пострадал
Евгений ФАДЕЕВ
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Из-за серьёзного пожара эвакуировали весь домИз-за серьёзного пожара эвакуировали весь домФото: СОЦСЕТИ
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Серьёзный пожар произошёл в одной из Ставропольских многоэтажек. Из-за возгорания спецслужбам пришлось эвакуировать весь дом. К счастью, никто не пострадал.

В ночь на воскресенье в двенадцатиэтажном доме по улице Доваторцев, 11 произошёл пожар. Горела квартира на верхнем этаже. Прибывшие спасатели всю ночь боролись с пламенем.

Тем временем об эвакуированных жителях заботились городские власти. Был организован пункт временного размещения людей в одной из школ. Как сообщил градоначальник Ставрополя Андрей Джатдоев, администрация также зарезервировала 30-ть номеров в гостиницах. Однако большинство людей к утру предпочло вернуться в родной дом, несмотря на отсутствие электричества.

— Одну семью с тремя детьми, уже из школы, отправил в гостиницу. Еле уговорил. У всех взяли координаты. Будем помогать. В двух отелях мы на всякий случай зарезервировали 30 номеров, — написал Андрей Джатдоев в Instagram.

Причины возгорания устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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