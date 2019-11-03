Аномальное потепление ожидается в Ставрополе
К понедельнику столбики термометров поднимутся до +15 градусов
Аномальное тепло придёт на СтавропольеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье придёт аномальное потепление. После ощутимого ноябрьского похолодания до –5...–7° в крае вновь потеплеет до +15, а дальше и до +20 градусов.
Теплее станет уже в воскресенье. После холодной ночи днём столбики термометров поднимутся до +8°. А ощутимо жарче станет в понедельник, когда в краевом центре ожидается температура до +14°, а в других областях края до +15°. Жителям придётся срочно менять пуховики на лёгкие осенние куртки.
При этом, судя по прогнозам, дальше будет только теплеть. Уже в среду температура может подняться до +20°.
ИСТОЧНИК KP.RU