2019-11-04T08:28:52+03:00
Происшествия

Полицейские Дагестана просят о помощи в поисках 23-летнего преступника

Зовут обвиняемого Шамиль Хизриев
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото: МВД РДФото: МВД РД
Изменить размер текста:

Полицейские из ОМВД по Каспийску обращаются к жителям Дагестана и просят оказать содействие в установлении местонахождения 23-летнего Шамиля Омаровича Хизриева.

Молодой человек обвиняется в краже особо крупного размера, совершенной с незаконным проникновением в дом.

- Если вы располагаете информацией о местонахождении разыскиваемого, обращайтесь по телефонам: 8 928 980 68 72, 8 903 429 12 60, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"LADA Granta" превратилась в металлолом: смертельная авария произошла в Северной Осетии
Два человека госпитализированы после взрыва газа в Дагестане
Пообещали суровую кару: коллеги убитого начальника ЦПЭ Ингушетии выступили с заявлением
Беглого российского коррупционера отпустили после задержания в США
Развод по-итальянски: ставропольцев позабавили выброшенные с балкона вещи
Аномальное потепление ожидается в Ставрополе
Серьёзный пожар произошёл в Ставрополе
Иномарку, на которой скрывались убийцы братьев Эльджаркиевых, перепутали
Подозреваемые в убийстве братьев Эльджаркиевых скрылись из Москвы
Следком возбудил уголовное дело по факту убийства начальника ЦПЭ Ингушетии
Убит глава центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии
«Танцуй так, будто нет потопа»: Видео дагестанской свадьбы в «затопленном» ресторане взбудоражило сеть
«Махачкала тонет»: Улицы дагестанской столицы парализованы из-за ливней
«Ставропольцы в восторге»: Знаменитое неоновое граффити ожило на теле девушки
Годовалый и четырехлетний малыши отправились растворителем и пероксидом водорода в Чечне
«Куй железо, пока горячо»: ставрополец угнал и сдал чужую машину на металлолом
В центре Ставрополя 4 ноября перекроют дороги
Видео: Бывшего мэра Грозного, пытавшего женщин, три часа допрашивали в Следственном комитете
В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления в кафе
Видео: «Синтолового качка» сбили дагестанские мажоры на машине
В Ессентуках за день вывезли тридцать «КамАЗов» снега