Полицейские Дагестана просят о помощи в поисках 23-летнего преступника

СЕГОДНЯ 08:28 2019-11-04T08:28:52+03:00

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Полицейские из ОМВД по Каспийску обращаются к жителям Дагестана и просят оказать содействие в установлении местонахождения 23-летнего Шамиля Омаровича Хизриева.

Молодой человек обвиняется в краже особо крупного размера, совершенной с незаконным проникновением в дом.

- Если вы располагаете информацией о местонахождении разыскиваемого, обращайтесь по телефонам: 8 928 980 68 72, 8 903 429 12 60, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД республики.

ИСТОЧНИК KP.RU