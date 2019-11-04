Полицейские Дагестана просят о помощи в поисках 23-летнего преступника
Зовут обвиняемого Шамиль Хизриев
Фото: МВД РД
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Полицейские из ОМВД по Каспийску обращаются к жителям Дагестана и просят оказать содействие в установлении местонахождения 23-летнего Шамиля Омаровича Хизриева.
Молодой человек обвиняется в краже особо крупного размера, совершенной с незаконным проникновением в дом.
- Если вы располагаете информацией о местонахождении разыскиваемого, обращайтесь по телефонам: 8 928 980 68 72, 8 903 429 12 60, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД республики.
ИСТОЧНИК KP.RU