2019-11-04T09:09:43+03:00
Происшествия

"LADA Granta" превратилась в металлолом: смертельная авария произошла в Северной Осетии

Пострадали также дети
Евгения СОКОРЕВА
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В Северной Осетии на 6-м километре ФАД "Транскам" "LADA Granta" вылетела на "встречку", где снесла "Toyota Camry". 35-летний водитель отечественной легковушки погиб на месте, до приезда скорой в салоне его авто находились еще пострадавшие в ДТП дети 5 и 7 лет. "LADA" после столкновения, как видно на фото от очевидцев, превратилась в металлолом.

Обо всем рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ГУ МЧС республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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