"Сказал, что из банка": пенсионерка на Ставрополье отдала 150 тысяч рублей аферисту
"Позвонил на сотовый телефон и сказал, что из банка..." Шаблонная, казалось бы, история мошенников продолжает исправно работать. Снова полицейские получили заявление от пенсионерки, потерявшей большие деньги после разговора с незнакомцем. Женщине 64 года, живет в Невинномысске.
- Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег с ее банковских счетов, он убедил потерпевшую снять с банковской карты и сберегательной книжки все денежные средства и через банкомат перевести их якобы на принадлежащий ей новый счет, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Ставропольского края.
Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Население просят быть бдительными и не поддаваться на уговоры аферистов. Особенно, если речь заходит о деньгах.
ИСТОЧНИК KP.RU