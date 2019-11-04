"Сказал, что из банка": пенсионерка на Ставрополье отдала 150 тысяч рублей аферисту

СЕГОДНЯ 09:05 2019-11-04T09:05:37+03:00

Изменить размер текста: A A

"Позвонил на сотовый телефон и сказал, что из банка..." Шаблонная, казалось бы, история мошенников продолжает исправно работать. Снова полицейские получили заявление от пенсионерки, потерявшей большие деньги после разговора с незнакомцем. Женщине 64 года, живет в Невинномысске.

- Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег с ее банковских счетов, он убедил потерпевшую снять с банковской карты и сберегательной книжки все денежные средства и через банкомат перевести их якобы на принадлежащий ей новый счет, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Ставропольского края.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Население просят быть бдительными и не поддаваться на уговоры аферистов. Особенно, если речь заходит о деньгах.

ИСТОЧНИК KP.RU