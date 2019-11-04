"Колдовство или угроза?": в Карачаево-Черкесии авто мусульман облепили салом

СЕГОДНЯ 09:34 2019-11-04T09:35:35+03:00

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- Приехали в городскую мечеть. Машину оставили неподалеку. Постарались никому проезд не загораживать. Когда вышли, сразу внимание не обратили, сели и уехали. Но чуть позже начали замечать, что вся машина в маленьких кусках сала. Даже под дверными ручками напихали! - пишут в соцсетях из Карачаево-Черкесии.

Пользователи говорят, что повсюду недалеко у мечети, где оставляют машины прихожане, осталось мелко рубленное сало. Странный поступок неизвестных пытаются объяснить местные. Гадают: "Колдовство или угроза?".

- Дай Аллах, чтобы это не было колдовством. Может, просто напакостили? - пишут в Instagram. - У меня был случай вроде этого. Ужас.

ИСТОЧНИК KP.RU