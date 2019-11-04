420 доз у 20-летнего — "наркокурьера" поймали в Дагестане

СЕГОДНЯ 12:54 2019-11-04T12:57:04+03:00

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В Махачкале около увеселительного заведения задержали 20-летнего сбытчика тяжелых наркотиков с 420 разовыми дозами "N-метилэфедрон". Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана, преступник не из республики и на территории региона с помощью "закладок" хотел распространить вещество.

- По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело статье "незаконное приобретение, хранение или перевозка наркотиков". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет, - уточнили в ведомстве.

420 доз у 20-летнего: "наркокурьера" поймали в Махачкале.

ИСТОЧНИК KP.RU