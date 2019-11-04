Водитель вылетел, машина — металлолом: страшное ДТП в Дагестане попало на видео

СЕГОДНЯ 14:08 2019-11-04T14:09:45+03:00

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В Махачкале 4 ноября в 11 часов на пересечении улиц Абубакарова и Салаватова произошла страшная авария, попавшая на камеру видеонаблюдения:

Водитель вылетел, машина - металлолом: страшное ДТП в Дагестане.

Как рассказали о ДТП в пресс-службе МВД Дагестана, 30-летний водитель "ВАЗ-2107" ехал по второстепенной дороге, но не уступил проезд "Приоре", которая после столкновения с первым влетела в "Хундай Солярис" на "встречке".

- 40-летний водитель автомобиля "ВАЗ Приора" и его 37-летняя супруга - пассажир с различными телесными повреждениями доставлены в РКБ Махачкалы, - добавили в ведомстве.

На месте работают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU