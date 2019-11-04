"Отрезало ногу!": спешка пассажирки на поезд "Грозный-Москва" обернулась ЧП

СЕГОДНЯ 15:55 2019-11-04T15:56:37+03:00

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Пассажирка поезда "Грозный-Москва" вышла на перрон на станции "Кавказская" в Краснодарском крае в компании мужчины и не успела до отъезда вернуться обратно. Уже на ходу она попыталась заскочить в вагон, но упала под состав, когда проводник дернул стоп-кран:

Пассажиру поезда отрезало ногу.

- Отрезало ногу! - говорят очевидцы ЧП.

Потерпевшую увезли в больницу в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU