"Отрезало ногу!": спешка пассажирки на поезд "Грозный-Москва" обернулась ЧП
Все попало на видео [осторожно, шокирующие кадры]
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Пассажирка поезда "Грозный-Москва" вышла на перрон на станции "Кавказская" в Краснодарском крае в компании мужчины и не успела до отъезда вернуться обратно. Уже на ходу она попыталась заскочить в вагон, но упала под состав, когда проводник дернул стоп-кран:
Пассажиру поезда отрезало ногу.
- Отрезало ногу! - говорят очевидцы ЧП.
Потерпевшую увезли в больницу в тяжелом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU