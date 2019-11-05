8 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

СЕГОДНЯ 09:23 2019-11-05T09:26:05+03:00

Произошло столкновение двух машин, а затем съезд в кювет

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Микроавтобус, переводивший пассажиров попал в ДТП в Благодарненском округе. 4 ноября около 19 часов Форд-Тринзит столкнулся с легковым автомобилем Лифан, водитель которого разворачивался.

После столкновения микроавтобус съехал в кювет и врезался в дерево. В аварии пострадали водитель и 7 пассажиров микроавтобуса. Они доставлены в больницу с различными травмами. Водитель легковушки и второй водитель автобуса остались целы. Идет проверка, которая установит степень ответственности участников ДТП, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU