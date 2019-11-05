Путин отправил в отставку главу МВД Карачаево-Черкесии

СЕГОДНЯ 10:15 2019-11-05T10:17:11+03:00

Игорь Трифонов пробыл в должности министра внутренних дел чуть более двух лет

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Накануне президент России Влалимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МЧС, МВД и Следственного комитета. Среди них - министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике генерал-майор полиции Игорь Трифонов.

Известно, что Трифонов пробыл в должности министра внутренних дел чуть более двух лет. До этого 6 лет возглавлял УМВД по Екатеринбургу.

В прошлом году Игорь Трифонов получил звание генерал-майора.

Ряд источников связывают увольнение министра с громким уголовным делом отца и сына Арашуковых. Напомним, ранее ушел в отставку глава ингушского города Карабулак Ахмед Битиев.

ИСТОЧНИК KP.RU