Путин отправил в отставку главу МВД Карачаево-Черкесии
Накануне президент России Влалимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МЧС, МВД и Следственного комитета. Среди них - министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике генерал-майор полиции Игорь Трифонов.
Известно, что Трифонов пробыл в должности министра внутренних дел чуть более двух лет. До этого 6 лет возглавлял УМВД по Екатеринбургу.
В прошлом году Игорь Трифонов получил звание генерал-майора.
Ряд источников связывают увольнение министра с громким уголовным делом отца и сына Арашуковых. Напомним, ранее ушел в отставку глава ингушского города Карабулак Ахмед Битиев.
ИСТОЧНИК KP.RU