2019-11-05T10:37:45+03:00
Происшествия

Дагестанский чиновник заработал полтора миллиона, калеча людей

Уголовное дело по этому факту передано в суд
Варвара АНТОНОВА
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Дагестанский чиновник заработал полтора миллиона, калеча людейДагестанский чиновник заработал полтора миллиона, калеча людейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане Прокуратура утвердила обвинительное заключение против местного жителя, который продавал инвалидность. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как установило следствие, руководитель одного из подразделений Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану систематически получал взятки от местных жителей. За эти деньги мужчина выдавал им свидетельства об инвалидности. В общей сложности злоумышленник заработал на таком предприятии больше полутора миллиона рублей.

Сейчас уголовное дело передано в Советский районный суд Махачкалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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