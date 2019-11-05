Дагестанский чиновник заработал полтора миллиона, калеча людей
В Дагестане Прокуратура утвердила обвинительное заключение против местного жителя, который продавал инвалидность. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как установило следствие, руководитель одного из подразделений Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану систематически получал взятки от местных жителей. За эти деньги мужчина выдавал им свидетельства об инвалидности. В общей сложности злоумышленник заработал на таком предприятии больше полутора миллиона рублей.
Сейчас уголовное дело передано в Советский районный суд Махачкалы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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