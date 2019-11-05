Ставропольский корги ведет свой Instagram

СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-05T14:46:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Ставропольские владельцы милого пса породы корги завели ему собственную страницу в Instagram, представив как разбивателя детских и женских сердец. Рыжего малыша зову Тор и он рассказывает в соцсети обо всем, что происходит с ним.

Тор увидел море, которое не оценил по достоинству, его подписчики в курсе о том, что пес ест обои и экспериментирует с носками, пишет «Ставропольская правда».

Корги хвастает своим интеллектом, заявляя, что знает 35 команд, после обучения у профессионального кинолога. Кроме стандартных подаваний лап, Тор умеет приносить хозяевам вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU