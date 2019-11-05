СЕГОДНЯ 11:48 2019-11-05T11:48:56+03:00

Он поинтересовался, почему аннулировали визу его отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову

Изменить размер текста: A A

Российский чемпион смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов обратился к президенту США Дональду Трампу. Спортсмена очень интересует, почему была аннулирована виза его отца Абдулманапа.

Глава UFC Дана Уайт опубликовал на днях снимок с Трампом. Увидев это, Хабиб не смог промолчать и попросил босса обратиться от его имени к президенту.

— Спроси у него, где виза моего папы, пожалуйста, — написал боец в комментариях.

История с визой отца датируется ещё 2016 годом — тогда она была аннулирована по неизвестным причинам. Сам Абдулманап считает, что это связано с тем, что на бои Хабиба он приносил российский триколор.

Так или иначе, даже получив мировую известность и титул лучшего легковеса UFC спортсмен так и не смог помочь отцу вернуть свою визу. Так, Абдулманап вынужден был смотреть по телевизору бой сына с Конором Макгрегором.

ИСТОЧНИК KP.RU