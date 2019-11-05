Ставропольский "Моцарт" взял награду международного конкурса

СЕГОДНЯ 12:08 2019-11-05T12:09:21+03:00

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На международном конкурсе в Москве победил юный пианист из Ставрополя Эмиль Волков. Больше 270 детей и юношей из регионов страны и Казахстана приехали доказать свой талант на конкурсе «КТК – талантливым детям, 2019».

Среди участников - ребята, которые лучше всех в своем регион читали стихи, пели, танцевали или играли. Все дети смогли получить уроки от опытных наставников в своей стихии.

Эмиль стал первым в номинации «Инструментальная музыка», рассказали в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU