Ставропольский "Моцарт" взял награду международного конкурса
Эмиль Волков победил в конкурсе «КТК – талантливым детям, 2019».
Фото: пресс-служба администрации Ставрополя
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На международном конкурсе в Москве победил юный пианист из Ставрополя Эмиль Волков. Больше 270 детей и юношей из регионов страны и Казахстана приехали доказать свой талант на конкурсе «КТК – талантливым детям, 2019».
Среди участников - ребята, которые лучше всех в своем регион читали стихи, пели, танцевали или играли. Все дети смогли получить уроки от опытных наставников в своей стихии.
Эмиль стал первым в номинации «Инструментальная музыка», рассказали в городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU