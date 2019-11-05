Чечня и Ингушетия вошли в список регионов России с самым дешевым дизельным топливом

СЕГОДНЯ 12:15 2019-11-05T12:15:45+03:00

В среднем по стране цена дизельного топлива составляет чуть больше 46 рублей

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Исследование показало регионы России с самым доступным дизельным топливом. Что касается средних цен на дизтопливо в целом по стране, то на октябрь 2019 года они составили 46 рублей 24 копейки за литр.

Сообщается, что это на 0,9% ниже, чем на конец прошлого года. Самое дешевое топливо продается в Чечне и Ингушетии. Там оно стоит чуть меньше 40 рублей за литр.

А вот самое дорогое выявлено в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе. Жители этих регионов вынуждены платить за литр более 55 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU