Чечня и Ингушетия вошли в список регионов России с самым дешевым дизельным топливом
В среднем по стране цена дизельного топлива составляет чуть больше 46 рублей
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Исследование показало регионы России с самым доступным дизельным топливом. Что касается средних цен на дизтопливо в целом по стране, то на октябрь 2019 года они составили 46 рублей 24 копейки за литр.
Сообщается, что это на 0,9% ниже, чем на конец прошлого года. Самое дешевое топливо продается в Чечне и Ингушетии. Там оно стоит чуть меньше 40 рублей за литр.
А вот самое дорогое выявлено в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе. Жители этих регионов вынуждены платить за литр более 55 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU