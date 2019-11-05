Серийный вор, вскрывавший иномарки, разбогател на 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:35 2019-11-05T12:37:11+03:00

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В Пятигорске задержан серийный автомобильный вор. Он предпочитал работать с иномарками ночью, выдавливая из «ласточек» стекла. На своем последнем деле, мужчна похитил кожаный портфель с деньгами. В сумке находились деньги в иностранной валюте и мобильный телефон. В рублях сумма превысила 600 тысяч рублей. Момент преступления удалось заснять на видео камерой наблюдения, установленной на одном из домов.

Подозреваемого нашли и приняли у него признательные показания. Установлена его причастность еще к 3 кражам.

Общий ущерб потянул на полтора миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела, идет следствие, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

Момент кражи из ставропольской иномарки портфеля с долларами.

ИСТОЧНИК KP.RU