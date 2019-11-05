«Убили девушку за плохое поведение»: жительница Чечни извинилась за сообщения о смерти дочери

СЕГОДНЯ 12:58 2019-11-05T12:58:27+03:00

«Горе-мать» призналась, зачем и для кого она сочинила трагическую легенду

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Жительница Чечни несколько дней назад опубликовала в сети резонансное видеообращение. В ролике она заявила об убийстве своей несовершеннолетней дочери.

По словам «скорбящей матери», дядя-садист расправился с племянницей из-за ее неподобающего поведения. Информация оказалась ложью.

По устоявшейся в последнее время «традиции» в республике, чеченке пришлось публично извиниться за свой поступок. Героиня записала новое видеообращение на чеченском языке, где она стоит в своем доме рядом с дочерью и сыном-подростком.

Жительница Чечни извинилась за сообщения о смерти дочери.

Женщина, назвав «свой резонансный ролик» глупостью, призналась, что хотела вернуть супруга, надеялась, что после шокирующей новости он придет домой.

По словам обиженной жены, она сняла видео не для того, чтобы распространить его в сети, а чтобы отправить ушедшему из семьи мужу.

«Я в этом виновна и раскаиваюсь», - подытожила свое извинение женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU