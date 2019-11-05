Бабье лето пришло на Ставрополье
Хорошая погода продержится всю неделю
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Теплой и солнечной погодой порадует ставропольцев наступившая неделя. Можно сказать, что в Ставропольском крае настоящее бабье лето, до конца недели холодов и осадков не предвидится.
5 ноября, сообщают в региональном Гидрометцентре, ни снега, ни дождя ставропольцам опасаться не стоит, воздух прогреется до +10...+15 градусов. 6 ноября столбики термометра поднимутся до +20 градусов. А на следующий день станет еще теплее - +21 градус.
ИСТОЧНИК KP.RU