Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Ставрополь

СЕГОДНЯ 14:40 2019-11-05T14:45:28+03:00

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Дед Мороз из Великого Устюга совсем скоро отправится в путешествие. Начнет его волшебник в Красноярске, затем отправится в Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Тюмень... До Ставрополя любимец детей и взрослых доберется 8 декабря. В каждом городе дедушка проведет по 2 дня. А закончит свое путешествие в Москве 30 декабря.

По пути Дед Мороз будет исполнять чьи-то мечты и дарить подарки. Главный зимний персонаж в каждом городе заглянет к детям, у которых нет родителей, ребятам с особенностями развития и здоровья. Не обойдет стороной волшебник и дома многодетных и малообеспеченных семей.

ИСТОЧНИК KP.RU