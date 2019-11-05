Не дожил неделю до дня рождения: скончался олимпийский чемпион из КЧР

СЕГОДНЯ 15:18 2019-11-05T15:22:29+03:00

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Ушел из жизни олимпийский чемпион из КЧР Дмитрий Василенко. Легендарный гимнаст скончался на 44 году после долгой болезни, не дожив до своего дня рождения неделю.

Глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов выразил соболезнования родным и близким первого и единственного олимпийского чемпиона из Республики.

«Это тяжелая утрата для всей семьи Дмитрия Андреевича и спортивного сообщества страны», - написал Темрезов.

В Черкесске именем Дмитрия Василенко названа спортшкола, ученики которой стремятся к тем высотам, каких смог в 1996 на Олимпийских играх в Атланте достичь их соотечественник.

ИСТОЧНИК KP.RU