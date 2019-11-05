Не дожил неделю до дня рождения: скончался олимпийский чемпион из КЧР
Ушел из жизни олимпийский чемпион из КЧР Дмитрий Василенко. Легендарный гимнаст скончался на 44 году после долгой болезни, не дожив до своего дня рождения неделю.
Глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов выразил соболезнования родным и близким первого и единственного олимпийского чемпиона из Республики.
«Это тяжелая утрата для всей семьи Дмитрия Андреевича и спортивного сообщества страны», - написал Темрезов.
В Черкесске именем Дмитрия Василенко названа спортшкола, ученики которой стремятся к тем высотам, каких смог в 1996 на Олимпийских играх в Атланте достичь их соотечественник.
ИСТОЧНИК KP.RU