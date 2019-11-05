Название ставропольского села может стать самым смешным в стране

СЕГОДНЯ 15:58 2019-11-05T15:58:50+03:00

В списке финалистов уже есть такие «гиганты» как Свиногорье, Хохотуй, Мошонки

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За статус самого смешного названия населенного пункта в Ставропольском крае борется Мокрая Буйвола. В этой веселой десятке претендентов также Пятихатки (Ростовская область), Асфальтовая гора и Юго-Северная (Краснодарский край), Самосделка (Астраханская область), Третий Решающий ( Волгоградская область), Варварина Гайка и Лох ( Саратовская область), Мусорка и Жареный Бугор ( Самарская область).

Мокрая Буйвола — поселок в Благодарненском округе Ставрополья,в нем проживает 179 человек. Оно получило свое название от реки, которая течет рядом.

В финал уже прошли Мухоудеровка из Белгородской области, Свиногорье из Татарстана, Хохотуй, из Забайкалья, Бухалово из Ярославской области, Палево из Сахалинской области, Мошонки из Калужской области, Мутный Материк из Коми, Сахарная Головка из Севастополя и Морозилка из Архангельской область.

Голосование продлится до 9 ноября на сайте Туту.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU