В Кабардино-Балкарии погибла от угарного газа 16-летняя девочка

СЕГОДНЯ 16:54 2019-11-05T16:54:59+03:00

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В Чегемском районе Кабардино-Балкарии погиб 16-летний подросток, отравившись угарным газом. Утечка произошла из-за неправильной установки газового оборудования, передает пресс-служба АО "Газпром газораспределение Нальчик".

- Во вторник в селе Каменка, в частном домовладении, в результате грубого нарушения правил установки и эксплуатации газового оборудования, предположительно от отравления угарным газом, погиб подросток 2003 года рождения, - передает пресс-служба организациию

Сотрудники компании осмотрели дом и выявили, что хозяева самовольно перенесли газовое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU