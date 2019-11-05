2019-11-05T17:25:01+03:00
Общество

В СКФУ назначен новый ректор

Дмитрий Беспалов станет временно исполнять обязанности руководителя
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: пресс-служба СКФУФото: пресс-служба СКФУ
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В СКФУ назвали имя того, кто станет временно исполняющим обязанности ректора. Управлять университетом будет 39-летний Дмитрий Беспалов, который до этого работал в Высшей школе экономики и Дальневосточном федеральном университете.

Новый глава вуза получил своге первое образование в Институте ФСБ России и служил в Вооруженных силах страны.

Затем изучил юриспруденцию в Институте мировой экономики и информатизации. Кандидат политических наук стажировался в США и Великобритании.

На официальной церемонии Беспалов заверил коллектив СКФУ, что намерен сообща достигать важных результатов, после чего ректора познакомили со школами и центрами университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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