В СКФУ назначен новый ректор

СЕГОДНЯ 17:23 2019-11-05T17:25:01+03:00

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В СКФУ назвали имя того, кто станет временно исполняющим обязанности ректора. Управлять университетом будет 39-летний Дмитрий Беспалов, который до этого работал в Высшей школе экономики и Дальневосточном федеральном университете.

Новый глава вуза получил своге первое образование в Институте ФСБ России и служил в Вооруженных силах страны.

Затем изучил юриспруденцию в Институте мировой экономики и информатизации. Кандидат политических наук стажировался в США и Великобритании.

На официальной церемонии Беспалов заверил коллектив СКФУ, что намерен сообща достигать важных результатов, после чего ректора познакомили со школами и центрами университета.

ИСТОЧНИК KP.RU