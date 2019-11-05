2019-11-05T17:42:56+03:00
Происшествия

Сорвавшаяся с цепи собака терроризировала ставропольское село

Дворняга сделала подкоп между участками и мешала людям передвигаться
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сорвавшийся с цепи пес 4 ноября напугал целое село в Левокумском районе. Рыжая дворняга забрела в чужой дом на двух хозяев на улице Свобода, сделала подкоп между двумя участками и бегала от одного к другому. Собака пыталась охранять чужие территории от их владельцев. Не давала людям ни зайти, ни выйти. В итоге в дело вмешали спасателей.

Те поняли, что собака просто играла и не проявляла агрессии. Ее отловили и отправили искать хозяев, сообщили в пресс-службе ПАСС СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В СКФУ назначен новый ректор
Банда многодетных мам на Ставрополье обманула государство на 7 млн рублей
В Кабардино-Балкарии погибла от угарного газа 16-летняя девочка
Поле «Ессентуки-арены» сделают долговечным
В Ставрополе начали спиливать правительственные ёлки
Название ставропольского села может стать самым смешным в стране
Видео: Кадырова покатали на первом бронированном автомобиле «Болат»
Не дожил неделю до дня рождения: скончался олимпийский чемпион из КЧР
Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Ставрополь
Путину доложили о ходе расследования убийства начальника ЦПЭ Ингушетии
20 тысяч клиентов купили машины в лизинг от ВТБ
Бабье лето пришло на Ставрополье
«Убили девушку за плохое поведение»: жительница Чечни извинилась за сообщения о смерти дочери
Серийный вор, вскрывавший иномарки, разбогател на 1,5 млн рублей
Чечня и Ингушетия вошли в список регионов России с самым дешевым дизельным топливом