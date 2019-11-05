Сорвавшаяся с цепи собака терроризировала ставропольское село

СЕГОДНЯ 17:42 2019-11-05T17:42:56+03:00

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Сорвавшийся с цепи пес 4 ноября напугал целое село в Левокумском районе. Рыжая дворняга забрела в чужой дом на двух хозяев на улице Свобода, сделала подкоп между двумя участками и бегала от одного к другому. Собака пыталась охранять чужие территории от их владельцев. Не давала людям ни зайти, ни выйти. В итоге в дело вмешали спасателей.

Те поняли, что собака просто играла и не проявляла агрессии. Ее отловили и отправили искать хозяев, сообщили в пресс-службе ПАСС СК.

ИСТОЧНИК KP.RU