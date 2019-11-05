«Ждал жертву в подъезде»: иностранец изнасиловал 7-летнюю девочку в Северной Осетии

СЕГОДНЯ 20:19 2019-11-05T20:35:03+03:00

Малышка не смогла отбиться от 19-летнего насильника

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В Северной Осетии педофил напал на семилетнюю девочку. Как сообщают «КП - Северный Кавказ» источники в правоохранительных структурах региона, подозреваемый — 19-летний иностранец.

— Этот ужасный инцидент произошёл в селе Октябрьское Пригородного района. 28 октября юноша подкараулил свою жертву в подъезде дома. Семилетняя девочка не смогла оказать сопротивления. Извращенец совершил то, что классифицируется, как действия сексуального характера. Огласки подробностей я бы хотел избежать, — сообщил собеседник «КП».

В правоохранительных органах региона произошедшее не опровергают, но от комментариев отказываются.

— Эту тему мы не комментируем, — ответили на вопрос корреспондента в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Северная Осетия — Алания.

ИСТОЧНИК KP.RU