2019-11-05T20:35:03+03:00
Происшествия

«Ждал жертву в подъезде»: иностранец изнасиловал 7-летнюю девочку в Северной Осетии

Малышка не смогла отбиться от 19-летнего насильника
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Извращенец ждал семилетнюю девочку в подъездеИзвращенец ждал семилетнюю девочку в подъездеФото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

В Северной Осетии педофил напал на семилетнюю девочку. Как сообщают «КП - Северный Кавказ» источники в правоохранительных структурах региона, подозреваемый — 19-летний иностранец.

— Этот ужасный инцидент произошёл в селе Октябрьское Пригородного района. 28 октября юноша подкараулил свою жертву в подъезде дома. Семилетняя девочка не смогла оказать сопротивления. Извращенец совершил то, что классифицируется, как действия сексуального характера. Огласки подробностей я бы хотел избежать, — сообщил собеседник «КП».

В правоохранительных органах региона произошедшее не опровергают, но от комментариев отказываются.

— Эту тему мы не комментируем, — ответили на вопрос корреспондента в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Северная Осетия — Алания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обнаружен автомобиль, на котором скрылся убийца начальника ЦПЭ Ингушетии
Чеченский сенатор подал в отставку без объяснения причин
Больше 300 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредитам благодаря ежедневным покупкам
Сорвавшаяся с цепи собака терроризировала ставропольское село
В СКФУ назначен новый ректор
Банда многодетных мам на Ставрополье обманула государство на 7 млн рублей
В Кабардино-Балкарии погибла от угарного газа 16-летняя девочка
Поле «Ессентуки-арены» сделают долговечным
В Ставрополе начали спиливать правительственные ёлки
Название ставропольского села может стать самым смешным в стране
Видео: Кадырова покатали на первом бронированном автомобиле «Болат»
Не дожил неделю до дня рождения: скончался олимпийский чемпион из КЧР
Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Ставрополь
Путину доложили о ходе расследования убийства начальника ЦПЭ Ингушетии
20 тысяч клиентов купили машины в лизинг от ВТБ
Бабье лето пришло на Ставрополье
«Убили девушку за плохое поведение»: жительница Чечни извинилась за сообщения о смерти дочери
Серийный вор, вскрывавший иномарки, разбогател на 1,5 млн рублей
Чечня и Ингушетия вошли в список регионов России с самым дешевым дизельным топливом