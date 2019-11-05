2019-11-05T21:48:59+03:00
Политика

Чеченский сенатор подал в отставку без объяснения причин

Заявление политика Совет Федерации рассмотрит 6 ноября
Андрей ФАДЕЕВ
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Сенатор Совета Федерации от законодательного собрания Чеченской Республики Зияд Сабсаби подал в отставку без объяснения причин. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по регламенту Валерия Тимченко.

— Да, он подал заявление. Причин не указал, просит по личной просьбе прекратить полномочия, — сообщил журналистам Тимченко.

Рассмотрение прошения Сабсаби об отставке назначено на 6 ноября. Отметим, что сенатор также занимал должность заместителя председателя комитета Совфеда по международным делам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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