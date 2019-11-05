Кадыров: «Наша страна является лучшим другом и защитником ислама»

5 Нояб. 23:04 2019-11-05T23:30:18+03:00

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Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает работать над созданием прочных связей с мусульманским арабским миром. На этот раз политик опубликовал полное ликования сообщение, связанное с завершением вооружённого конфликта в Йемене. И напомнил, что «наша страна является лучшим другом и защитником ислама».

— Власти Йемена и вооруженные отряды Южного переходного совета договорились о мирном соглашении. Это очень хорошая новость для народа, стран региона и всех мусульман мира. Только поиск согласия подводит черту под войнами. Особенно это важно, когда в конфликт по разным причинам вовлечен целый ряд стран. Народам Ближнего Востока не нужны войны, разрушения, потоки беженцев и кровопролитие. Кому-то хочется вечно держать мусульманский мир в состоянии внутренних и внешних конфликтов, — считает Кадыров.

Политик акцентировал внимание на том, что нужно положить конец кровопролитным войнам между мусульманами. И напомнил, что Россия готова содействовать в этом.

— Президент России Владимир Путин много лет назад заявил, что наша страна является лучшим другом и защитником ислама. И эту политику он последовательно проводит на Ближнем Востоке и в других регионах. Мы очень желаем, чтобы в Йемене перестали гибнуть люди, наступили мир и стабильность. Я благодарен Мухаммеду бен Салману за его усилия на пути урегулирования ситуации в этой стране, — Кадыров завершил речь комплиментом наследному принцу Саудовской Аравии, выступившему арбитром при подписании соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU