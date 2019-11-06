Названы регионы с самыми аварийными дорогами
Больше всего аварий происходит в Ингушетии, Чечне и на Ставрополье
Самый высокий риск попасть в ДТП — на КавказеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) и РАНХиГС и ВШЭ определили самые аварийные регионы страны. При распределении мест в рейтинге исследователи собирали информацию о скорости передвижения, ускорении и торможении и времени, проведенном за рулем .
В итоге наиболее безопасным оказался Центральный федеральный округ, а СКФО — наоборот. Самый высокий риск попасть в аварию в Чечне и Ингушетии. В первую десятку антирейтинга попал и Ставропольский край.
ИСТОЧНИК KP.RU