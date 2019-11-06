Бородатый мужчина, потерявший память, пропал на Ставрополье
Его ищут с мая этого года
Анатолий Лисин
Изменить размер текста:
Мужчина, страдающий потерей памяти, бесследно исчез в Невинномысске, сообщает СУ СКР по Ставропольскому краю. 82-летний Анатолий Лисин пропал в с мая этого года. Пенсионер невысокого роста, худой, у него седые короткие волосы, голубые глаза и узкие губы, носить бороду.
Следователи просят всех, располагающих сведениями о судьбе Лисина, сообщить о этом по телефону 8(86554) 7-76-51, или на короткий номера 02 (102).
ИСТОЧНИК KP.RU