Бородатый мужчина, потерявший память, пропал на Ставрополье

СЕГОДНЯ 10:08 2019-11-06T10:08:50+03:00

Его ищут с мая этого года

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Мужчина, страдающий потерей памяти, бесследно исчез в Невинномысске, сообщает СУ СКР по Ставропольскому краю. 82-летний Анатолий Лисин пропал в с мая этого года. Пенсионер невысокого роста, худой, у него седые короткие волосы, голубые глаза и узкие губы, носить бороду.

Следователи просят всех, располагающих сведениями о судьбе Лисина, сообщить о этом по телефону 8(86554) 7-76-51, или на короткий номера 02 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU