2019-11-06T10:21:18+03:00
Экономика

Учителя Северного Кавказа живут на самые маленькие зарплаты в стране

5 регионов СКФО возглавляют рейтинг по самым низким зарплатам педагогов
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Олег УКЛАДОВ
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Росстат опубликовал данные о зарплате учителей в 2019 году. В среднем педагоги получают по 40 тысяч рублей в месяц. Но самые высокие деньги в школах Чукотки (99 тысяч рублей), а самые скромные заработки в Северной Осетии (22 тысячи рублей).

Примерно также обстоят дела еще в 5 регионах Северного Кавказа: Кабардино-Балкарии( 22 139 рублей), Карачаево-Черкесии (22 203), Ингушетии (22 291) , Дагестане (23 046) и Чечне (23 929 ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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