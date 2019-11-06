Учителя Северного Кавказа живут на самые маленькие зарплаты в стране
5 регионов СКФО возглавляют рейтинг по самым низким зарплатам педагогов
-Фото: Олег УКЛАДОВ
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Росстат опубликовал данные о зарплате учителей в 2019 году. В среднем педагоги получают по 40 тысяч рублей в месяц. Но самые высокие деньги в школах Чукотки (99 тысяч рублей), а самые скромные заработки в Северной Осетии (22 тысячи рублей).
Примерно также обстоят дела еще в 5 регионах Северного Кавказа: Кабардино-Балкарии( 22 139 рублей), Карачаево-Черкесии (22 203), Ингушетии (22 291) , Дагестане (23 046) и Чечне (23 929 ).
ИСТОЧНИК KP.RU