В Ингушетии назначили нового министра образования и науки
В Ингушетии накануне представили нового министра образования и науки. Эту должность теперь занимает Эсет Бокова. Последние несколько лет женщина работала директором лицея в ингушском городе Сунжа.
В сентябре Бокова была назначена и.о. министра образования и науки республики. Известно, что ее кандидатура была согласована с министром просвещения России Ольгой Васильевой и руководителем Рособрнадзора Сергеем Кравцовым.
Как сообщили в пресс-службе республиканского министерства образования и науки, Бокова в 2007 году окончила аспирантуру Астраханского государственного университета кафедры «Общая педагогика». Свою трудовую деятельность женщина начала в качестве учителя химии.
ИСТОЧНИК KP.RU