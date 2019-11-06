2019-11-06T10:42:32+03:00
Общество

В Ингушетии назначили нового министра образования и науки

Свою трудовую деятельность женщина начала в качестве учителя химии
Ася АСРЯН
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Последние несколько лет женщина работала директором лицея в ингушском городе СунжаПоследние несколько лет женщина работала директором лицея в ингушском городе СунжаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В Ингушетии накануне представили нового министра образования и науки. Эту должность теперь занимает Эсет Бокова. Последние несколько лет женщина работала директором лицея в ингушском городе Сунжа.

В сентябре Бокова была назначена и.о. министра образования и науки республики. Известно, что ее кандидатура была согласована с министром просвещения России Ольгой Васильевой и руководителем Рособрнадзора Сергеем Кравцовым.

Как сообщили в пресс-службе республиканского министерства образования и науки, Бокова в 2007 году окончила аспирантуру Астраханского государственного университета кафедры «Общая педагогика». Свою трудовую деятельность женщина начала в качестве учителя химии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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